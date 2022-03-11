Güney Kıbrıs’ta 3 bin 20 kişinin yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 3 bin 20 yeni vaka tespit edildi, 6 kişi hayatını kaybetti.

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11/03/2022

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Güney Kıbrıs’ta 3 bin 20 kişinin yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte toplam 92 bin 720 Koronavirüs testi yapıldı, 3 bin 20 yeni vaka tespit edildi, 6 kişi hayatını kaybetti.

93 ve 82 yaşlarındaki iki kadının bugün hayatını kaybettiği açıklanırken; geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden 4 kişinin de Koronavirüs kaynaklı olduğu belirlenerek bugün duyuruldu.

Ölenler arasında 29 yaşında bir kadın da bulunuyor.

Güneyde Sağlık Bakanlığı toplam vaka sayısının 347 bin 876'ya, toplam can kayıplarının 895'e ulaştığını açıkladı.

107 kişinin hastanede tedavi gördüğü, bunlardan 7'si entübe olmak üzere 2'sinin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

11/03/2022 20:41
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TAGS: Güney Kıbrıs’ta 3 bin 20 kişinin yeni vaka
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