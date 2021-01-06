Güney Kıbrıs'ta 3 bin 901 kişi aşılandı

Rum Sağlık Bakanlığı toplam 3.901 kişinin Covid-19'a karşı aşılandığı bildirildi.

Yapılan açıklamada ilk olarak sağlık çalışanlarının ve bakım evindeki yaşlıların aşılandığı ifade edildi.

Sağlık bakanlığına göre ilk aşamanın Pazar günü tamamlanması bekleniyor.

Aşılama portalının kurulup duyurulmasından bu yana, 80 yaş üstü vatandaşlar için 3.000'den fazla randevu alındı.

Bakanlık, Perşembe günü Gazimağusa ve Kyperounda'daki aşılama merkezleri için randevuların önümüzdeki Pazartesi günü açılacağını ve haftalık olarak portalda daha fazla randevunun alınacağını duyurdu.

Güney Kıbrıs'ın 3.400 vatandaşı kapsayacak şekilde her hafta 6.800 aşı yapması bekleniyor.



Planın ikinci aşaması için aşılar, ada genelindeki aşı merkezlerinde ve randevu ile yapılacak. Uzak bölgelerdeki vatandaşlar için, mobil birimlerin çalışması hedefleniyor.

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06/01/2021 16:09