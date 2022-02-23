Güney Kıbrıs'ta 3 can kaybı, 2 bin 167 yeni vaka

ads ads
23/02/2022

ads
ads
ads
Güney Kıbrıs'ta 3 can kaybı, 2 bin 167 yeni vaka

Yaşları 74 ile 81 arasında değişen 3 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiği Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 96 bin 880 test sonucunda 2 bin 167 yeni vakaya rastlandı.

Sağlık Bakanlığı toplam vaka sayısının 313 bin 406'ya, toplam can kayıplarının 833'e ulaştığını açıkladı.

Hastanede tedavi gören 161 hastadan 13'ünün entübe, 30'unun sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Hastaların yüzde 64.38’inin aşısız olduğu da kaydedildi.

23/02/2022 20:15
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Güney Kıbrıs, vaka, kktc, covid, haber
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.