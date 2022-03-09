Güney Kıbrıs’ta 3 can kaybı 2 bin 866 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 2 bin 866 yeni vaka tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte toplam 78 bin 337 test yapıldı, 2 bin 866 yeni vaka tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti.

Rum Sağlık Bakanlığı, şu anda 124 hastanın hastanelerde tedavi gördüğünü ve bunlardan 25’inin durumunun kritik olduğunu bildirdi.

Son vakalarla birlikte pandeminin başından bugüne kadar toplam 341 bin 383 vaka tespit edilmiş olurken, toplam ölüm sayısı da 886’ya yükseldi.

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09/03/2022 20:52