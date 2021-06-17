Güney Kıbrıs’ta 300 hektarlık ormanlık alan yandı

Güney Kıbrıs’ta Ayia Marina Xyliatos bölgesinde dün çıkan yangında, 80 hektarı Adelphi ormanında olmak üzere yaklaşık 300 hektarlık orman ve bitki örtüsü ile tarımsal ürünler yandı.

Yangına 34 itfaiye aracı, 3 arazi aracı, 9 dozer ve 2 su tankeri ile asker, polis ve sivil savunma çalışanları müdahale etti. Söndürme çalışmalarını İngiliz üslerinden gelen iki helikopter de dahil olmak üzere 9 yangın söndürme uçağı destekledi.

Çarşamba günü saat 15.00 sıralarında başlayan yangın, saat 22.00 sıralarında kısmen kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri, 6 kilometrelik alanda yeniden alevlenmeleri önlemek için gece boyunca bölgede kaldı. Yangın, Perşembe sabahı erken saatlerde yaklaşık üç kilometrekarelik ormanlık alanı yok ettikten sonra kontrol altına alındı.

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17/06/2021 12:03