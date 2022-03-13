Güney Kıbrıs'ta 2 bin 314 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta bugün, 3 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, 2 bin 314 de yeni vaka saptandığı açıklandı.

Güneyde Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 68 bin 993 test yapıldığını ve 2 bin 314 yeni vaka saptandığını; 75 ve 93 yaşındaki iki erkek hasta ile 80 yaşındaki bir kadın hasta olmak üzere üç kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamada, 107 kişinin hastanede tedavi gördüğü ve 17’sinin durumunun kritik olduğu kaydedildi.

Bugünkü vakalarla birlikte pandeminin başından bu yana toplam 353 bin 2 vaka tespit edildi, toplam ölüm sayısı da 902’ye yükseldi.

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13/03/2022 20:15