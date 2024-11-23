Güney Kıbrıs’ta 32 kişi cinsiyet ve isim değiştirdi

Güney Kıbrıs’ta bugüne kadar 32 kişinin cinsiyet ve isim değişikliği için resmi başvuruda bulunduğu ve tamamının başvurusunun kabul edildiği bildirildi.

Politis’in Rum İçişleri Bakanlığı’ndan aldığı verilere dayandırdığı haberine göre, bugüne kadar cinsiyet ve isim değişikliği için başvuru yapanların en küçüğü 21, en büyüğü 53 yaşında ve bunların 19’u kadın, 13’ü de erkek. Başvurularının kabulü nedeniyle bu kişilerin kimlik, pasaport, seçmen kağıdı, doğum belgesi gibi resmi evraklarda kendi tercih ettikleri cinsiyet ve isimler yer alıyor.