Güney Kıbrıs’ta 3347 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içerisinde yapılan 74 bin 164 test sonucunda 3 bin 347 yeni vaka saptandığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, hayatını kaybeden kişinin 86 yaşındaki bir kadın olduğu ve 21’inin durumu kritik olmak üzere 126 kişinin hastanede tedavi gördüğü kaydedildi.

Bugünkü vakalarla birlikte pandeminin başından bu yana toplam 373 bin 658 vaka tespit edildi, toplam ölüm sayısı da 911’e yükseldi.

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19/03/2022 21:36