Güney Kıbrıs'ta 38 bin İngiliz yaşıyor

İngiltere’nin AB üyeliğinden ayrılması (BREXIT) sonrasında, Rum tarafında 38 bin 80 İngiltere vatandaşının yasal şekilde ikamet etmekte olduğu bildirildi.

Fileleftheros’un “Brexit’ten Sonra 38 Bin İngiliz Bize Kaldı” başlıklı haberine göre, AKEL Milletvekili İrini Haralambidu’nun sorusu üzerine açıklama yapan Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Ocak 2021 istatistik verilerine göre Rum tarafında meşru ikamet etmekte olan 38 bin 80 İngiltere vatandaşı bulunduğunu söyledi.

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19/04/2021 13:15