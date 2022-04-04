Güney Kıbrıs’ta 4 bin 210 yeni vaka tespit edildi
04/04/2022
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 105 bin 150 test yapıldı, 4 bin 210 yeni vaka belirlendi, 4 kişi hayatını kaybetti.
Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 105 bin 150 test yapıldı, 4 bin 210 yeni vaka belirlendi, 4 kişi yaşamını yitirdi.
Hastanelerde 7'si entübe olmak üzere 28'i ağır 199 Koronavirüs hastası bulunuyor.
Güney Kıbrıs’ta pandeminin başından bugüne kadar toplamda 946 kişi Koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti.