Güney Kıbrıs’ta 4 bin 210 yeni vaka tespit edildi

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 105 bin 150 test yapıldı, 4 bin 210 yeni vaka belirlendi, 4 kişi hayatını kaybetti.

Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 105 bin 150 test yapıldı, 4 bin 210 yeni vaka belirlendi, 4 kişi yaşamını yitirdi.

Hastanelerde 7'si entübe olmak üzere 28'i ağır 199 Koronavirüs hastası bulunuyor.

Güney Kıbrıs’ta pandeminin başından bugüne kadar toplamda 946 kişi Koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti.

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04/04/2022 21:40