Güney Kıbrıs’ta 4 can kaybı 786 vaka daha

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yeni tip koronavirüs 4 can daha aldı. 786 da yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bugünkülerle toplam can kaybı 288'e ulaştı.

Bugün yapılan 57 bin 138 testten 786'sı pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 55 bin 407'ye ulaştı.

Ölenlerden 2 kadının 47 ve 71 yaşında, iki erkeğin ise 80 ve 88 yaşında olduğu açıklandı. Sadece 71 yaşındaki kadının ilk doz aşısını olduğu belirtildi.

Bugün itibarıyla tedavi gören hasta sayısı 270, durumu ciddi olanların sayısı 65 olarak açıklandı.

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17/04/2021 21:01