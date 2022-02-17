Güney Kıbrıs’ta 4 ölü, 2 bin 200 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta koronavirüsün bugünkü bilançosu 4 can kaybı, 2 bin 200 de yeni vaka olarak açıklandı.

Son 24 saatte 99 bin 502 PCR ve hızlı testin yapıldığı güneyde 2 bin 200 yeni vaka saptandı.

Hayatını kaybedenlerin 67 yaşındaki bir kadın ile 63, 89 ve 93 yaşlarındaki üç erkek olduğu bildirildi.

Hastanede tedavisi süren 168 hastadan 43’ünün durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

Pandeminin başından beri Güney Kıbrıs'taki toplam ölü sayısı 802'ye, vaka sayısı ise 300 bin 435'e yükseldi.

Yoğun bakımdaki hastaların yüzde 66'sının aşısız olduğu da belirtildi.

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17/02/2022 21:21