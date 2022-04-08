Güney Kıbrıs’ta 4 Rus ve ailelerinin vatandaşlıkları iptal ediliyor

ads ads ads ads
08/04/2022

ads
ads
ads
Güney Kıbrıs’ta 4 Rus ve ailelerinin vatandaşlıkları iptal ediliyor

Güney Kıbrıs’ta Bakanlar Kurulu, isimleri AB’nin yaptırımlar listesinde bulunan 4 Rus’a, yatırım karşılığı verilmiş vatandaşlıkların iptaline karar verdi.

Haravgi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de doğruladığına dikkat çektiği Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaşlıkları geri alınacak Rusların isimlerini vermedi ancak kararın ailelerini de kapsıyor olması nedeniyle toplamda iptal edilecek vatandaşlık sayısının 21 olduğunu yazdı.

 

08/04/2022 14:24
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.