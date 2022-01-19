ads

Güney Kıbrıs’ta 60 Kıbrıslı Türk istihdam edildi

ads ads ads ads ads
19/01/2022

ads
ads
ads
Güney Kıbrıs’ta 60 Kıbrıslı Türk istihdam edildi

Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’ta istihdam edilmesine ilişkin yapılan mülakat sürecinin devam ettiği ve ilk istihdamların yapıldığı belirtildi.

Politis gazetesi “SEK ve Türk-Sen İşbirliği-İlk 60 Kıbrıslı Türkün İşe Alımı” başlıklı haberinde Kıbrıslı Türklere Güney Kıbrıs’ta istihdam sağlamak amacıyla Türk-Sen-SEK arasındaki işbirliği sonucu yapılan başvuruların ardından mülakat sürecine başlandığını, birçok Kıbrıslı Türkün de, Rum işverenler tarafından yapılan mülakatların sonucunu beklediğini yazdı.

Gazete elde ettiği bilgilere dayanarak, ilk 60 Kıbrıslı Türk’ün istihdam edildiğini belirtti.

Habere göre SEK’ten bir kaynak gazeteye yaptığı açıklamada, başvurularda en büyük ilginin otelcilik ve gıda sektörlerine gösterildiğini inşaat ve perakende alanlarına ise ilginin az olduğunu söyledi.

Aynı kaynak yaptığı açıklamada ayrıca şu anda değerlendirilmekte olan 500 kadar başvurunun alındığını zaten bazı Kıbrıslı Rum işverenlerin SEK sendikasıyla iletişime geçerek işletmeleri için Kıbrıslı Türk aradıklarını da dile getirdiklerini belirtti.

19/01/2022 16:06
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.