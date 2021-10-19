Güney Kıbrıs’ta 60 Yaş Ve Üstü Kişilere Üçüncü Doz Aşılama Başladı

Güney Kıbrıs’ta 60 yaş ve üstü kişilerin üçüncü doz aşılamasının başladığı bildirildi.

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19/10/2021

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Güney Kıbrıs’ta 60 Yaş Ve Üstü Kişilere Üçüncü Doz Aşılama Başladı

Güney Kıbrıs’ta 60 yaş ve üstü kişilerin üçüncü doz aşılamasının başladığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Bakanlar Kurulu’nun 15 Ekim’de aldığı karar uyarınca, 60 yaş üstü olup, ikinci doz aşısının üzerinden 6 ay geçmiş kişilere bugün itibarıyla üçüncü doz aşı yapılabileceğini yazdı.
Haberde, 17 Ekim’e kadar 30 bin 766 kişinin üçüncü doz aşısını yaptırdığı ve tam doz aşılı olan kişi oranının yüzde 79,3’e ulaştığı kaydedildi.

Bu arada gazete, Güney Kıbrıs’taki SafePass uygulamasında yapılan değişikliğin okulları da etkilediğini ve Rum Eğitim Bakanlığı’ndan okullara, ilgili bilgileri güncellemeleri çağrısında bulunduğunu yazdı.

19/10/2021 13:46
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TAGS: güney kıbrıs, aşılama
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