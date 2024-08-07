Güney Kıbrıs’ta 61 yaşındaki bir kişi, maskeli üç kişinin saldırısına uğradı

Limasol’da 61 yaşındaki bir kişi, evinin önünde maskeli üç kişinin saldırısına uğradı.

Haravgi ve diğer gazeteler, Limasol’un “Yermasoya” semtinde ikamet eden 61 yaşındaki bir kişinin, evinin önünde maskeli üç kişinin saldırısına uğradığını ve komşularının yardıma gelmesi sayesinde kurtulduğunu yazdı.

Haberde, 61 yaşındaki şahsın eşiyle birlikte evinde bulunduğu sırada elektriklerin kesildiği, muhtemelen soyguncular tarafından kesilen elektriği kontrol etmek amacıyla kapısını açan adamın, maskeli kişilerin saldırısına uğradığı belirtilirken, komşuların yardım çığlığına koşması sonucunda soyguncuların kaçtıkları belirtildi.