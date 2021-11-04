Güney Kıbrıs’ta 61 yaşındaki Kıbrıslı Türk yaşamını yitirdi

Güney Kıbrıs’ta meydana gelen iş kazasında 61 yaşındaki Kıbrıslı Türk Ahmet Tuncer (Dağaşaner), yaşamını yitirdi.

Rum basınında yer alan haberlere göre, Lefkoşa Strovolos bölgesindeki bir inşaatta çalışan Tuncer, iki katlı iskelenin üzerinden düştü. Lefkoşa Genel Hastanesi’ne kaldırılan Tuncer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kıbrıslı Türk Tuncer’in kesin ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından belli olacak. Öte yandan Rum polisi olayla ilgili geniş bir soruşturma başlattı.

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04/11/2021 20:38