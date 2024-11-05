Güney Kıbrıs’ta 65 yaş üstü kişilerin yüzde 21’inin sağlık durumu kötü

Güney Kıbrıs’ta 65 yaş üstü kişilerin yüzde 21’inin sağlık durumunun kötü/çok kötü olduğu ifade edildi.

Haravgi gazetesi, Avrupa İstatistik Dairesi’nin (Eurostat) yayınladığı verilere göre, Güney Kıbrıs’ta yaşayan 65 yaş üstü üçüncü ülke vatandaşlarının yüzde 10,2’sinin, AB ülkeleri vatandaşlarının yüzde 17,7’sinin, yerli olanların da yüzde 21’inin sağlık durumunun kötü/çok kötü olduğunu yazdı.

Gazete, araştırmaya göre 45-64 yaş kategorisinde ise üçüncü ülke vatandaşlarının yüzde 3,6’sının, AB ülkeleri vatandaşlarının yüzde 5’inin, yerli olanların da yüzde 5,5’inin sağlık durumunun kötü/çok kötü olduğunu kaydetti.

Haberde, Güney Kıbrıs’taki oranların AB ortalamasının oldukça altında olduğuna işaret edildi.