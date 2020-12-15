Güney Kıbrıs'ta 7 günlük bebek koronavirüse yakalandı

Alithia gazetesi, Limasol’da bayılan 8 yaşındaki erkek çocuğun koronavirüs olduğunun tespit edildiğini yazdı.

Habere göre 8 yaşındaki çocuk bayılması neticesinde Makarios Hastanesi’ne kaldırıldı ve burada yapılan tetiklerde korona olduğu tespit edildi.

Makarios Hastanesi Pediatri Servisi sorumlusu Avraam İlias, çocuğun, koronavirüs nedeniyle bayıldığını belirtirken çocuğun basınç odasında tedavi altına alındığını söyledi.

İlias, hastanede tedavi gören ve koronavirüs tespit edilen 7 günlük bebeğin durumunun da iyi olduğunu açıkladı.

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15/12/2020 11:29