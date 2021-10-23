Güney Kıbrıs’ta 80 Kilometrekarelik Alan Kül Oldu

Güney Kıbrıs’ta bu yıl bugüne kadar meydana gelen yangınlarla 80 kilometrekarenin üzerinde alanın küle döndüğü bildirildi.

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23/10/2021

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Güney Kıbrıs’ta 80 Kilometrekarelik Alan Kül Oldu

Güney Kıbrıs’ta bu yıl bugüne kadar meydana gelen yangınlarla 80 kilometrekarenin üzerinde alanın küle döndüğü bildirildi.

Habere göre bu yıl çıkan yangınlarda yanan alanların 2020’nin tamamında çıkan yangınlarla yanan alan ile neredeyse aynı olacakken yaz döneminde çıkan üç büyük yangın yüzünden eklenen 55 kilometrekareyle, yanan alan miktarı 80 kilometrekarenin üzerine çıktı. Yangınların yüzde 93’ünün insan kaynaklı olduğuna dikkat çekildi.

23/10/2021 14:04
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TAGS: güney kıbrıs, yangın
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