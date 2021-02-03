İngiltere’deki mutasyonlu virüs Kıbrıs’a sıçradı…
03/02/2021
Güney Kıbrıs’ta, İngiltere’de mutasyona uğrayan Covid-19 taşıyan 9 vakaya rastlandı. Güney Kıbrıs’ta, İngiltere’de mutasyona uğrayan Koronavirüsü taşıyan 9 vakaya rastlandı.
Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 22-28 Ocak döneminde toplanan ve Rum Nöroloji ve Genetik Enstitüsü’nde tetkik edilen 24 numuneden 9’unun İngiltere’de mutasyona uğrayan Koronavirüs olduğu belirlendi.
Taramada, Güney Afrika veya Brezilya’da mutasyona uğrayan Koronavirüse rastlanmadığı açıklandı.