İngiltere’deki mutasyonlu virüs Kıbrıs’a sıçradı…

Güney Kıbrıs’ta, İngiltere’de mutasyona uğrayan Covid-19 taşıyan 9 vakaya rastlandı. Güney Kıbrıs’ta, İngiltere’de mutasyona uğrayan Koronavirüsü taşıyan 9 vakaya rastlandı.

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 22-28 Ocak döneminde toplanan ve Rum Nöroloji ve Genetik Enstitüsü’nde tetkik edilen 24 numuneden 9’unun İngiltere’de mutasyona uğrayan Koronavirüs olduğu belirlendi.

Taramada, Güney Afrika veya Brezilya’da mutasyona uğrayan Koronavirüse rastlanmadığı açıklandı.

Bu habere tepkiniz:



03/02/2021 20:20