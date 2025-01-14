Güney Kıbrıs’ta 900’den fazla Suriyeli siyasi sığınma başvurularını geri çekti

Güney Kıbrıs’ta bir ay içerisinde ülkesine dönmek isteyen 900’den fazla Suriyeli'nin siyasi sığınma başvurularını geri çektiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre Güney Kıbrıs’ın Göç ve Uluslararası Korumadan Sorumlu Müsteşarı Nikolas İoannidis dün “X” platformunda yaptığı paylaşımda, bir ay içinde 900’den fazla Suriyeli'nin ülkelerine geri dönmek amacıyla ya siyasi sığınma başvurularını geri çektiklerini ya da uluslararası koruma statülerini iptal ettiklerini söyledi.

Paylaşımında halihazırda 300 Suriyeli'nin Güney Kıbrıs’tan ayrıldığını da dile getiren İoannidis, Suriyelilerin söz konusu işlemler için Göç ve Uluslararası Koruma Müsteşarlığı'nın ofislerine gidişlerinin sürdüğünü ekledi.