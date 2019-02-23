Güney Kıbrıs'ta A Gribi Vakalarında Artış

Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol ve Denetim Birimi Koordinatörü ve Pediatri Bölümü Müdür Yardımcısı Maria Koliu’nun açıklamasına dayanarak, ciddi A gribi vaka sayısının, dün, yeni bir vakanın teyit edilmesiyle 10’a yükseldiğini yazdılar.

ÖLÜ SAYISI 12

Gazete, Sağlık Bakanlığı’nın verilerine dayanarak, 1 Aralık’tan bugüne kadar ciddi olarak nitelendirilebilecek ve büyük hastanelerde tedavi altına alınan 54 ciddi vaka kaydının yapıldığını, bunlardan 12’sinin ise ölümle sonuçlandığını yazdı.

Gazete, A gribinden ölenlerin sayısının, son on yıl için rekoru teşkil ettiğini de belirtti.

Habere göre Koliu, açıklamasında ayrıca grip aşıların geldiğini ve aşı olmak isteyenlerin aşı merkezlerine gidebileceğini söyledi.