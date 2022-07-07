Güney Kıbrıs’ta acı olay…

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07/07/2022

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Güney Kıbrıs’ta acı olay…

Limasol’a bağlı Pirgo köyünde geçen ay, bir akrabası tarafından öldürmek maksadıyla çıkarılan yangında ağır yaralanan 73 yaşındaki kadının, hayatını kaybettiği bildirildi.

Alithia gazetesi, olayda 59 yaşındaki failin, eski eşiyle görüşüp ona yardım ettikleri gerekçesiyle amcası olan 79 yaşındaki adamı, 78 yaşındaki eşini ve 73 yaşındaki kadın kuzenini evi ateşe vererek yaktığını; adamın hayatını kaybettiğini, diğer iki kadının ağır şekilde yaralandığını, 59 yaşındaki failin de olayın ardından yaşamına son verdiğini anımsattı.

Gazete, yangında yaralanan 78 yaşındaki kadının da tedavisinin sürdüğünü yazdı.

 

07/07/2022 13:19
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TAGS: Güney Kıbrıs’ta acı olay…
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