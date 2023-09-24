Güney Kıbrıs’ta acı olay

Güney Kıbrıs’ta 51 yaşındaki polisin cuma akşamı, görev başındayken araba çarpması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, söz konusu polisin bir ihbar üzerine Ayia Napa-Rizoelia yoluna gittiğini ve 45 yaşındaki bir kişinin kullandığı aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybettiğini yazdı.

Gazete, kazanın nasıl gerçekleştiğinin henüz tam olarak belirlenemediğini, ancak polis ile birlikte Polonya uyruklu bir kişinin daha aynı kazada hayatını kaybettiğini belirtti.

Haberde, polis teşkilatında 3 gün yas ilan edildiği kaydedildi.