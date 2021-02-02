Güney Kıbrıs'ta açılmanın ilk günü sorunsuz geçti

Güney Kıbrıs’ta korona virüsle mücadele kapsamında uygulamaya konan önlemlerin gevşetildiği ilk gün sorunsuz geçti.

Haravgi ve diğer gazeteler, Korona virüs önlemlerinin dün kuaförler, berberler, güzellik merkezlerinin açılması, özel şirketlerde çalışabilecek personel sayısının yüzde 25’te yüzde 50’ye çıkarılması ve iki kişinin aynı anda ev ziyaretlerine izin verilmesi şeklinde gevşetilmesinin ardından büyük bir sorunla karşılaşılmadığını yazdı.

Gazete, karantina önlemlerinin gevşetilmesi çerçevesinde 8 Şubat tarihinde lise son sınıfların da eğitime başlayacaklarını belirtirken, Rum Sağlık Bakanlığı’nın ise, gerek işlerine geri dönecek çalışanlar, gerekse öğrenci ve öğretmenlerin alfabetik isim sırasına göre hızlı test (rapid test) yaptırmaları gerektiğini açıkladığını ve test programını duyurduğunu aktardı.

Alithia gazetesi ise dün Güney Kıbrıs’ta üç kişinin daha Korona virüs sebebiyle hayatını kaybettiğini, 120 kişiye ise yeni pozitif tanısı konulduğunu aktardı.

Gazete, yaşları 70, 69 ve 80 olan üç kişinin dün hayatlarını kaybettiklerini belirtirken, toplamda gerçekleştirilen 30 bin 996 PCR ve hızlı test sonucunda ise 120 pozitif vakaya rastlandığını vurguladı.

Koronadan ölümlerin sayısı böylece 202’ye yükselirken, 43’ü ağır olmak üzere 129 kişinin ise hastanelerde tedavi görmekte oldukları belirtildi.

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02/02/2021 13:27