Güney Kıbrıs’ta Ağustos ayı enflasyon oranı açıklandı

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03/09/2022

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Güney Kıbrıs’ta Ağustos ayı enflasyon oranı açıklandı

Güney Kıbrıs'ta İstatistik Dairesi’nin dün açıkladığı verilere göre elektriğin yüzde 62, akaryakıtın da yüzde 31,6 zamlanması ile Ağustos ayında enflasyon yüzde 8,9 arttı.

Haravgi, “Temel Mal ve Hizmetlerdeki Zam Tsunamisi Devam Ediyor” başlıklı haberinde, iletişim hariç diğer bütün temel mal ve hizmet fiyatlarında artış yaşandığına dikkat çekti.

Habere göre gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 2,3 zamlanırken, alkollü içki ve tütün yüzde 1, giyim yüzde 2 zam gördü. Konut, su, elektrik, tüp gaz ve akaryakıt yüzde 28,5, mobilya, ev gereçleri ve temizlik ürünleri yüzde 6, sağlık yüzde 0,8, taşımacılık yüzde 19,7, eğitim yüzde 6,4, otel ve lokanta yüzde 9,1, diğer mal ve hizmetler yüzde 3,1 zamlandı. İletişimde yüzde 2,3 indirim oldu.

Ağustos ayı Tüketici Fiyatları Endeksi  (TÜFE) Temmuz ayına göre 0,29 azalarak 113, 34 puana geriledi. Ağustos ayı enflasyonu hızı yüzde 8,9 oldu.

03/09/2022 12:45
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TAGS: Güney Kıbrıs, enflasyon
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