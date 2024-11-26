 Güney Kıbrıs’ta aile içi şiddet kurbanları için yeni sistem devreye girecek

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26/11/2024

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 Güney Kıbrıs’ta aile içi şiddet kurbanları için yeni sistem devreye girecek

 Güney Kıbrıs’ta aile içi şiddet olaylarının artmasıyla birlikte, bu şiddete maruz kalanlar için yeni bir sistem uygulanacağı belirtildi.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Adalet Bakanı Marios Hartsiotis’in açıklamalarına dayanarak pilot uygulamanın ileriki günlerde “Elpis” adıyla devreye gireceğini yazdı.

Gazete sistemin, fail tarafından anlaşılmadan, polisle direk iletişimin sağlanmasını  öngördüğünü belirtti.

Habere göre sistemin, 2025 yılının ilk altı ayı içerisinde tamamıyla devreye girmesi de bekleniyor.

26/11/2024 11:21
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TAGS: haber, kıbrıs
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