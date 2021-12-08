Güney Kıbrıs’ta aile içi şiddet şikâyetlerinde yüzde 30 artış

Güney Kıbrıs’ta polise yapılan aile içi şiddet şikâyetlerinde yüzde 30 artış kaydedildi.

Fileleftheros’un Rum polisi verilerine dayandırdığı habere göre, 2018’de 942, 2019’da bin 194, 2020’de bin 860 olan kadına veya çocuğa kötü muamele şikâyeti sayısı bu yılın ilk 10 ayında 2 bin 725 ile rekor kırdı.

Aile içi şiddet olaylarında birinciliği Limasol kazası elinde bulundururken sadece Lefkoşa kazasında tahkikatı yapılan 18 kadına eşinden veya eski eşinden tecavüz dosyası araştırıldı, geçen hafta 4’ü mahkemeye sevk edildi.

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08/12/2021 13:06