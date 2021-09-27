Güney Kıbrıs’ta aile içi şiddet ve ırkçılık vakalarında artış

Güney Kıbrıs’ta aile içi şiddet ve ırkçılık vakalarında büyük artış olduğu bildirildi.

Haravgi gazetesi, Rum polisindeki bilgilere göre 2020 yılında 1968 aile içi şiddet vakası meydana geldiğini ve bu rakamın 2019 yılında 1256 olduğunu yazdı.

Gazete, aynı bilgilere göre 2020 yılında 41 ırkçılık vakasının kayıtlara geçtiğini ve bu rakamın 2013’te 8 olduğunu kaydetti.

Haberde, aile içi şiddete en çok kadınların maruz kaldığı ifade edildi.

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27/09/2021 12:14