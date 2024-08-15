Güney Kıbrıs'ta Akama Bölgesinde Eski Füze/Top Mermisi Bulundu

Akama bölgesinde deniz dibinde eski ve kullanılamaz durumda bir füze/top mermisi tespit edildi

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15/08/2024

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Güney Kıbrıs'ta Akama Bölgesinde Eski Füze/Top Mermisi Bulundu

Güney Kıbrıs’ta Akama bölgesinde deniz dibinde eski, oksitlenmiş ve kullanılamaz halde bir füze/top mermisi tespit edildiği haber verildi.

Akama deniz bölgesinde dün bir grup dalgıcın 4 metre derinlikte ve kıyıdan yüz metre mesafede şüpheli bir nesne bulduğunu, ardından Baf Deniz ve Liman polisinin alarma geçtiğini yazan “Alphanews” ve diğer haber siteleri, tespit edilen nesnenin askeri bir ateşli silah mermisi olduğunu belirtti.

Haberde, bu sabah bölgeye giden patlayıcı madde uzmanlarının uzun süren araştırmalarının sonucunda, bulunan nesnenin yaklaşık yarım metre uzunluğunda eski, oksitlenmiş ve kullanılamaz durumda bir füze/top mermisi olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Merminin Liman ve Deniz Polisi mensupları tarafından gözetim altına alındığı belirtildi.

15/08/2024 13:48
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TAGS: Güney Kıbrıs, Akama
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