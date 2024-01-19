Güney Kıbrıs’ta aktif çalışan sadece 2 geriatri uzmanı var

Güney Kıbrıs’ta sadece 8 geriatri uzmanı bulunduğu, bunlardan yalnız 2’sinin aktif görevde bulunduğu ve birinin görev yaptığı Larnaka’daki “Athina” isimli geriatri kliniğinin kapatılmasına karar verildiği bildirildi.

Alithia, Rum Meclisi Sağlık Komitesi’nin konuyu dünkü toplantısında ele aldığını ancak çıkan kavga nedeniyle toplantıya bir süre ara verilmek zorunda kalındığını yazdı.

Habere göre toplantıda, Rum yönetiminin, Larnaka’daki “Athina” geriatri kliniğini kapatma kararı nedeniyle milletvekilleri arasında kavga çıktı. Bu nedenle toplantıya bir süre ara verilmek zorunda kalındı.

Geriatri uzmanı olmayan hastanelerde hemşirelerin yaşlı hastalarla ilgilenmekte zorlandığına, yaşlı hastalarla uzman kişilerin ilgilenmesi gerektiğine dikkat çekildi. Örnek olarak, yaşlı ve duyma sıkıntısı yaşayan bir hastayı uyandırmaya çalışan hemşirenin, seslenişine cevap vermeyen hastaya dokunduğu anda hastanın irkilerek panik halinde hemşireye istem dışı vurması gösterildi.

Gazete, bugün Güney Kıbrıs’taki toplam geriatri uzmanı sayısının 8 olduğunu, bunlardan sadece 2’sinin aktif görevde bulunduğunu ve kapatılmasına karar verilen “Athina” geriatri kliniğinde, aktif görevdeki 2 geriatri uzmanından birinin görev yaptığını kaydetti.