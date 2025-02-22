Güney Kıbrıs'ta alarm seviyesi aşırı soğuk nedeniyle turuncuya yükseltildi

Rum Meteoroloji Dairesi, alarm seviyesini, aşırı soğuk nedeniyle turuncuya yükseltti.

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22/02/2025

Güney Kıbrıs'ta alarm seviyesi aşırı soğuk nedeniyle turuncuya yükseltildi

Rum Meteoroloji Dairesi, alarm seviyesini, aşırı soğuk nedeniyle turuncuya yükseltti.

“Sigmelive” internet sayfasına göre, hava sıcaklığının bu akşam iç kesimlerde “-1 derece”, sahillerde “2 derece” ve yüksek dağlık bölgelerde de “-11 derece” olması bekleniyor.

Rum Meteoroloji Dairesi ayrıca dağlık, yarı dağlık bölgelerde ve ovalık alanlarda don olayının da beklendiğini duyurdu.  

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TAGS: haber, kıbrıs, soğuk
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