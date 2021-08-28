Güney Kıbrıs’ta Ana Tüketim Maddelerinin Fiyatı Arttı

Rum tarafında günlük ana tüketim maddelerinin fiyatlarında dikey artış meydana geldiği bildirildi.

Alithia gazetesi, uluslararası petrol fiyatlarındaki yükselişle sebze, meyve, akaryakıt ve elektrik fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 38 oranında arttığını yazdı.

Gazete bu çerçevede halkın günlük olarak tükettiği bazı ürünlerin fiyatlarını akardı. Buna göre salatalık 2,25 Euro, domates 1,95-2 Euro, limon 2,25 Euro, kolokas 1,95 ve çeri domates 2,45 Euro’dan satılıyor.

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28/08/2021 13:43