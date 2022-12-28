Güney Kıbrıs'ta Aralık yağışları yetersiz, barajlara su akışı düşük

Güney Kıbrıs’ta Aralık yağışlarının son beş yılın en düşük seviyesinde gerçekleştiği, bunun sonucunda barajlara su akışının da çok düşük olduğu bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Meteoroloji Dairesi’nin açıklamasına göre, Güney Kıbrıs’a Aralık ayında düşen yağış miktarının, ortalamanın 1/3’ü kadar olduğunu yazdılar.

Haberde, Aralık ayında barajlara 2,4 milyon metreküp su girişinin olduğu, geçen yılın aynı döneminde ise bu sayının 11,9 milyon metreküp olarak kayda geçtiği belirtilirken, Ekim ve Kasım aylarında yüksek miktarda yağış kaydedilmesinden ötürü ise barajların doluluk oranının yüzde 66 seviyelerini koruduğu vurgulandı.

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28/12/2022 11:17