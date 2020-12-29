Güney Kıbrıs'ta artan vaka sayısı dolayısıyla yeni önlemler açıklandı

Güney Kıbrıs’ta son zamanlarda görülen kötü epidemiyolojik tablo ve artan vaka sayısı dolayısıyla, bugün akşam 18.00’den 10 Ocak 2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere, evlerde daimi olarak ikamet edenlerin haricinde kişilerin bulunması yasaklandı.

Rum haber kaynakları, ebeveynlerinin fiziksel olarak iş yerlerinde bulunması gereken zaman dilimleri içerisinde çocukların ve engelli kişilerin bakımı, aynı zamanda kendi kendine bakamayan kişilere yardımcı olunması gibi durumlar haricinde, evlerde yalnızca daimi olarak ikamet eden kişilerin bulunmasına karar verildiğini duyurdu.

YILBAŞI İÇİN EN FAZLA 10 KİŞİ VE İKİ AİLEYE İZİN VERİLECEK

Güney Kıbrıs’taki yeni kararlarda, sadece yeni yıl nedeniyle 31 Aralık Perşembe günü geçerli olacak şekilde, evlerde daimi ikamet edenlerin haricinde çocuklar dahil olmak üzere sayıları 10 kişiyi geçmeyecek şekilde ve yalnızca iki aileden olmak üzere başka kişilerin bulunmasına izin verildiği de ifade edildi.

AÇIK ALANLARDA İKİDEN FAZLA KİŞİ BİR ARAYA GELEMEYECEK

Rum kesiminde açık kamusal ve özel alanlardaki yasaklamaların geçerli olmaya devam edeceği de belirtilirken, parklar, meydanlar, barajlar, piknik alanları, plajlar, kaldırımlar ve marinalar gibi kamu ve özel toplanma alanlarında, yanlarında küçük çocukları olan aileler hariç, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklandığı anımsatıldı.

DİĞER YASAKLAR

Rum kesiminde toplu ve diğer etkinliklerin; toplantılar, gösteriler, resmi geçit törenleri, konserler, festivaller dahil kutlamalar, Noel pazarları aynı zamanda kamu veya özel alandaki benzer etkinliklerin yasaklandığı da belirtildi.

İlgili kararnamelere uyulmasının denetleme yetkisinin poliste olduğu belirtilen haberde, çalışma alanlarıyla ilgili bazı kararlar alındığı da ifade edildi.

UZAKTAN ÇALIŞMA

Virüsün iş yerlerinde bulaşma olasılığının azaltılması için, yarından 10 Ocak 2021 tarihine kadar, kamu iş yerlerinin, acil durumlarda vatandaşlara hizmet edilebilmesi aynı zamanda acil konuların ele alınması için minimum sayıda personelle çalışacağını belirten Rum haber kaynakları, iş yerlerine gitmeyecek personelin ise uzaktan çalışmak için evlerinde kalacağını kaydetti.

Mümkün olan durumlarda, personeline uzaktan çalışma kolaylığı sağlaması için, özel sektöre yönelik tavsiyelerde bulunulduğu da ifade edildi.

Bahse konu kararların Sağlık Bakanlığı tarafından gün içerisinde yayımlanacak bir kararnameyle düzenleneceği de duyuruldu.

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29/12/2020 15:32