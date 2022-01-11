Güney Kıbrıs'ta asgari ücret 707 ile 870 Euro arasında olacak

Güney Kıbrıs'ın Ocak 2022'nin sonuna kadar yeni asgari ücreti belirlenmesi bekleniyor

Edinilen bilgiye göre, asgari ücret, Güney Kıbrıs'ta aylık 1.573 Euro olan ulusal medyan maaşın %45 ila %60'ı arasında olacak.

Ancak kesin oran henüz belirlenmedi ve rakam önümüzdeki günlerde belirlenecek. Bu durum işverenlerin %45 oranında ayda en az 707 Euro ödemesi gerektiği anlamına geliyor. Yüzdeliğin büyük olasılıkla ulusal medyan maaşın %55 ila %60'ı arasında olacağı çünkü halihazırda kurumsallaştırılmış aylık 870 Euro'luk asgari ücretten yararlanan dokuz meslek var.

GKRY Çalışma Bakanlığı, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Maliye Bakanlığı, sendikalar ve işverenlerden yetkililerin konuyu görüşmek üzere bu yılın ilk beş günü bir araya gelmesi planlanıyordu, ancak pandemi nedeniyle toplantı ertelendi. Avrupa Birliği'nde en düşük asgari ücret, Bulgaristan'da 312 Euro, en yüksek ise Lüksemburg'da 2.142 Euro. Yunanistan'da 1 Ocak itibariyle %2 artırılarak 663 Euro'ya yükseltildi.

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11/01/2022 09:20