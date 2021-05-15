Güney Kıbrıs'ta Aşı Sırası 18-21 Yaş Grubunda

Güney Kıbrıs'ta  Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya dayanarak önümüzdeki hafta 18-21 yaş grubundakilerin aşılanmasına başlanacağını yazdı.

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15/05/2021

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Güney Kıbrıs'ta Aşı Sırası 18-21 Yaş Grubunda

Güney Kıbrıs'ta  Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya dayanarak önümüzdeki hafta 18-21 yaş grubundakilerin aşılanmasına başlanacağını yazdı.
Habere göre açıklamada, 18-21 yaş grubunda olup üniversite eğitimi için yurtdışında bulunan üniversite öğrencilerinin, aşı için bulundukları ülkelerden Güney Kıbrıs’a nakilleri söz konusu olmayacağından randevularını kaçıracakları için portaldan randevu almamaları istendi.  
Açıklamaya göre 13 Mayıs’a kadar koronavirüse karşı 1’inci doz aşı yapılan kişi sayısı 314 bin 162 (yüzde 42,5), ikinci doz aşısı da yapılmış kişi sayısı 98 bin 605 (yüzde 13,3). 

15/05/2021 14:22
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TAGS: güney kıbrıs, aşı, covid-19
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