Güney Kıbrıs’ta aşılıların antikor oranlarına ilişkin araştırma yapıldı

Alithia gazetesi, “Kıbrıs Üniversitesi” tarafından, diğer bazı kuruluşlarla ortak geliştirilen ve Güney Kıbrıs’ta bir ilk olan araştırmanın, birinci ve ikinci doz aşıdan sonra oluşan antikor seviyelerinin, hastalığı geçirenlere göre çok daha yüksek olduğunu ortaya koyduğunu yazdı.

Güney Kıbrıs’ta ilk kez gerçekleştirilen araştırmaya gönüllü olarak bin 898 kişinin katıldığını vurgulayan gazete, araştırmanın, 60 yaş üstü kişilerin ve erkeklerin daha yüksek antikor ürettiklerini ortaya koyduğunu aktardı.

Araştırmaya göre, her iki doz sonrasında antikor düzeyleri, hastalığı geçirmiş kişilere oranla daha yüksek olurken, birkaç ay içerisinde düşüş gerçekleşiyor.

VAKA REKORU MANŞETLERDE

Gazete bir diğer haberinde ise, “Korona Kontrolsüz – Bin 925 Vaka Ve İki Ölüm” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ta dün bin 925 yeni Korona virüs vakası tespit edildiğini, rekor olarak kayda geçen bu rakam sonrasında vaka sayısının daha da artacağı yönündeki endişelerin de arttığını yazdı.

Gazete, dün Korona sebebiyle iki kişinin ise hayatını kaybettiğini, böylece, toplam vefat sayısının 630’a yükseldiğini de belirtirken Rum Sağlık Bakanlığı’nın ise yeni önlemler alma konusunda şu an için beklemede olduğunu aktardı.

Vaka sayılarındaki artışın yanı sıra hastanede tedavi görenlerin sayısında bir artış yaşanıp yaşanmayacağının bekleneceğini ifade eden gazete, önümüzdeki 24 saatlik sürede yaşanacak gelişmelerin, yeni önlemler alınıp alınmaması konusunda belirleyici olacağını vurguladı.

ÜÇ ÜLKENİN KATEGORİSİ DEĞİŞTİ

Gazete bir diğer haberinde ise, yeni veriler ışığında Yeni Zelanda, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kanada’nın ülke kategorilerinin değiştiğini yazdı.

Açıklamaya göre Yeni Zelanda turuncu kategoriden yeşile, Birleşik Arap Emirlikleri yeşilden turuncuya ve Kanada ise turuncudan kırmızı kategoriye geçirildi.

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28/12/2021 13:47