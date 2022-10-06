Güney Kıbrıs’ta Avrupa Çevre Konferansı yapılıyor

Güney Kıbrıs’ta dün, 9’uncu Avrupa Çevre Konferansı’nın başladığı ve yarın sona ereceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, konferansta iklimsel değişikliğin etkileriyle mücadele edebilmek için daha fazla eylemde bulunulması gerekliliğinin ortaya konulduğunu yazdı.

Gazete, BM Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) ve BM Çevre Programı’nın (UNEP) ortak raporunda, bazı bölgelerde ilerleme olmasına rağmen Avrupa hükümetlerinin iklim değişikliği, eko sistemlerin korunması, atıklarla mücadele ve atık yönetimiyle hava kirliliğini korumada daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğinin vurgulandığını kaydetti.

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06/10/2022 10:54