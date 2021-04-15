Güney Kıbrıs'ta aylık ortalama kazanç 2267 Euro
Güney Kıbrıs’ta erkeklerin kazancı artarken, kadınların azaldı
15/04/2021
Güney Kıbrıs’taki İstatistik Servisi'ne göre, 2020'nin dördüncü çeyreğinde çalışanların ortalama yıllık, aylık kazançları 2019'da yüzde 0,4 artarken, cinsiyetler arası ücret farkı yüzde 15,7 oldu.
2020'nin 4. çeyreğinde aylık brüt kazançlar, 2019'un 4. çeyreğindeki 2.258 Euro'ya kıyasla 2.267 Euro'ya ulaştı.
Mevsimsellikten arındırılmış kazançlar 2020'nin 3. Çeyreğinde yüzde 0.2 düşüşle 2.017 Euro olarak tahmin edilmektedir.
2020'nin 4. çeyreğinde erkeklerin ortalama brüt aylık kazancı 2.416 Euro iken, kadınlar yüzde 16 daha az kazanarak 2.087 Euro aldı.
4. çeyrek 2019 ile karşılaştırıldığında, erkeklerin aylık kazançları yüzde 0,7 artarken, kadınlar yüzde 0,1 düşüş kaydetti.