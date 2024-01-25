Güney Kıbrıs’ta bahis oyunlarından elde edilen gelir arttı

Güney Kıbrıs’ta bahis oyunlarından elde edilen gelirin artış gösterdiği bildirildi.

Alithia gazetesi, Ulusal Bahis Otoritesi’nin (EAS) 2023 yılının üçüncü üç ayında (Temmuz-Ağustos-Eylül), klasik bahis ve sanal bahis oyunlarından 259 milyon 440 bin 696 Euro’luk gelir elde edildiğini ve 2022 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 9, 2021 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 35’lik artış kaydedildiğini yazdı.

Gazete, klasik bahis oyunlarından 70 milyon 941 bin 349 Euro, sanal bahis oyunlarından da 188 milyon 499 bin 347 Euro gelir elde edildiğini kaydetti.

Haberde, yasadışı bahis siteleri listesine de 339 yeni site eklendiği ve şu ana kadar tespit edilen yasadışı bahis sitesi sayısının 18 bin 577 olduğu ifade edildi.