Güney Kıbrıs’ta bakanlar kurulunda köklü değişiklik!

Rum lider Nikos Anastasiadis, bakanlar kurulunda önemli değişikliklere gitti. Anastasiadis’in kabine değişikliğini bakanların performanslarına göre yaptığı belirtiliyor.

Rum lider Nikos Anastasiadis, Rum Anayasa’sının kendisine verdiği yetkiye dayanarak Rum Bakanlar Kurulu’nun yeni şeklini verdi ve bakanlar kurulunu yeniden oluşturdu.

Anastasiadis bu kararı ile Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis’i Ekonomi Bakanlığı’na, DISI Lefkoşa milletvekili olan Nikos Nuris’i ise İçişleri Bakanlığı görevine getirdi.

Prodromos Prodromu eğitim bakanı oldu

Anastasiadis’in kabine değişikliğinden hükümet sözcüsü Prodromos Prodromu da nasibini aldı. Prodromu artık Eğitim Kültür ve Spor Bakanı olarak göre yapacak.

Hükümet sözcülüğü görevine ise avukat Kiriakos Kusios getirilirken yardımcılığını ise bugüne kadar Kıbrıs Gençlik Örgütü Başkanı Panayotis Sentonas atandı.

Öte yandan Ayia Napa Belediye Başkanı Yannis Karusos ise Bayındırlık, İletişim ve Ulaştırma Bakanlığı görevine atandı.

01/12/2019 15:41