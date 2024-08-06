Güney Kıbrıs'ta bankacılık sistemi 3 ayda 345 milyon Euro kâr kayda geçirdi

Güney Kıbrıs bankacılık sisteminin genel ödeme gücü oranının 2023 yılının ilk çeyreğindeki yüzde 21,7 ve 2023 yılının son çeyreğindeki yüzde 25,5 oranıyla karşılaştırıldığında, 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 25,7’ye ulaştığı belirtildi.

2023 yılının mart ayında yüzde 33.5, 2023 Aralık ayında ise yüzde 32,8 olan maliyet-gelir oranının ise 2024 yılının mart ayında yüzde 30,5’e gerilediğini yazan Haravgi gazetesi, gelir kaynaklarıyla ilgili olarak ise mart ayı sonunda net faiz gelirinin toplam gelirin yüzde 78,6’sına ulaştığını kaydetti.

Toplam kredilerin ise bu yılın mart ayının sonunda toplam varlıkların yüzde 40,8’ini temsil ettiğini belirten gazete, giderler açısından ise bir önceki çeyrekte yüzde 52,9 olan personel giderlerinin 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 55,4’e yükseldiğini ekledi.

-Bankacılık sistemi 3 ayda 345 milyon Euro kâr kayda geçirdi

Gazete başka bir haberinde ise, Güney Kıbrıs’taki bankacılık sektörünün 31 Mart tarihine kadar olan üç aylık dönemde 345 milyon Euro kâr kayda geçirdiğini yazdı.

-Merkez bankası başkanının açıklamaları

Güney Kıbrıs Merkez Bankası Başkanı Hristodulos Patsalidis ise gazetede yer alan açıklamasında, Rum ekonomisinin güçlü ve rekabetçi kalmayı sürdürdüğünü, Güney Kıbrıs’taki bankacılık sisteminin ise karşı karşıya olduğu sürekli zorluklara rağmen olumlu bir eğilim kayda geçirmeye devam ettiğini ifade etti.

Açıklamasında 2024 yılının ilk çeyreğinde kalkınma hızının öngörüleri aştığını, işsizliğin ise 2009 yılından bu yana en düşük oran olan yüzde 6’ya düştüğünü ifade eden Patsalidis, yurt içi enflasyonun ise yılın ilk beş ayında yüzde 2,2’ye gerilediğini belirtti.

2023 yılındaki bütçe fazlasının 2007 yılından bu yana en yüksek performansını kaydettiğini de ifade eden Patsalidis, Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYİH) ise 2024 yılının ilk çeyreğinde beklenenden daha büyük bir yıllık büyüme kayda geçirerek, yüzde 3,5’a ulaştığını ifade etti.

Patsalidis 2024 yılının tamamı için GSYİH’daki artışın 2023 yılındaki yüzde 2,5 oranıyla karşılaştırıldığında, yüzde 3’e ulaşmasının beklendiğini ekledi.