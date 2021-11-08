Güney Kıbrıs’ta Barajların Doluluk Oranı Açıklandı

Güney Kıbrıs’taki barajlardaki su oranının 5 Kasım itibarıyla yüzde 50,1 oranında olduğu haber verildi.

ads ads ads ads
08/11/2021

ads
ads
ads
Güney Kıbrıs’ta Barajların Doluluk Oranı Açıklandı

Güney Kıbrıs’taki barajlardaki su oranının 5 Kasım itibarıyla yüzde 50,1 oranında olduğu haber verildi.

Güney Kıbrıs Su İşleri Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, büyük barajlardaki su miktarının 5 Kasım itibarıyla 145,6 milyon metreküp olduğunu ve bunun barajlardaki toplam kapasitenin yüzde 50,1’ine karşılık geldiğini yazan Fileleftheros gazetesi, geçtiğimiz yıl aynı dönemde barajlardaki su rezervinin 220,9 milyon metreküp (yüzde 76) olduğunu belirtti.

Gazete Güney Kıbrıs’ın en büyük barajı olan Kuri barajında 5 Kasım itibarıyla 59,2 milyon metreküp su bulunduğunu da ekledi.

08/11/2021 10:50
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Güney Kıbrıs, Baraj
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.