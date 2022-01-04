Güney Kıbrıs’ta barajların doluluk oranı yüzde 52,1

Güney Kıbrıs’taki barajların doluluk oranı yüzde 52,1 olarak açıklandı.

Alithia gazetesi, bu oranın geçtiğimiz yıla kıyasla oldukça az olduğunu kaydederek, geçen yıl aynı dönemde barajların doluluk oranının yüzde 73,9 olduğunu anımsattı.

Haberde, yağışların gecikmesi nedeniyle barajların doluluk oranının düşük seviyede kaldığı; ancak Aralık ayında, ortalamanın (105,6 cm) üzerinde yağış gerçekleştiği ve 198 cm yağış kaydedildiği ifade edildi.

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04/01/2022 12:41