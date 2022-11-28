Güney Kıbrıs’ta başıboş köpek dehşeti

Güney Kıbrıs’ta başıboş bir köpeğin geçen Cumartesi öğlen saatlerinde 10 yaşındaki bir kız çocuğuna saldırarak, çocuğun elinden yaralanmasına neden olduğu haber verildi.

Köpeğin, 10 yaşındaki kız çocuğunun annesinin tutmakta olduğu küçük köpeğe de saldırdığını ve köpeğin ölmesine neden olduğunu yazan Politis gazetesi, olay yerinde bulunan ve köpeği uzaklaştırmaya çalışan 55 yaşındaki bir kadının da köpek tarafından elinden ısırıldığını kaydetti.

10 yaşındaki kız çocuğu ile 55 yaşındaki kadının hastanede ilk yardım tedavisi aldıktan sonra taburcu olduklarını yazan gazete, Ay. Demet polis karakoluna götürülen ve orada tutulmakta olan köpeğin, microchip taktığının ve sahibinin de yurt dışında olduğunun tespit edildiğini ekledi.

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28/11/2022 11:51