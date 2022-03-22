Güney Kıbrıs'ta başkanlık saray önünde hayvancılar eylem yaptı

Güney Kıbrıs’ta, yüksek üretim maliyetleri ile süt ve bazı et çeşitlerinin satış fiyatlarının düşük olmasını protesto eden hayvancıların, dün Rum Başkanlık Sarayı önüne giderek, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e muhtıra sundukları haber verildi.

Hayvancılardan bazılarının Başkanlık Sarayına keçileriyle birlikte gittiklerini yazan Fileleftheros gazetesi, GSP stadında toplanan hayvancıların, arabalarıyla birlikte Başkanlık Sarayına yöneldiklerini belirtti.

Muhtıranın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e teslim edilmek üzere, Anastasiadis’in Basın Bürosu Müdürü Andreas İosif’e teslim edildiğini yazan gazete, muhtırayı teslim alan İosif’in, hükümetin durumu yakından takip ettiğini söylediğini iletti.

Anastasiadis’in çiftçileri ilgilendiren konularda çok hassas olduğunu ve çeşitli destek planlarıyla bunu geçmişte birçok kez kanıtladığını dile getiren İosif, Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis’in şu an Brüksel’de bulunduğunu ve çiftçiler için destek sağlamaya çalıştığını ifade etti.

İosif, ham madde ve hayvan yemi fiyatlarındaki pahalılık konusunun yalnızca Güney Kıbrıs’a özgü bir şey olmadığını ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin fiyatların artmasına neden olduğunu da sözlerine ekledi.

Gazeteye göre hayvancılar ise sundukları muhtırada, Anastasiadis’i, problemlerini dinlemeye ve bunlara hemen çözüm bulmaya davet ederken, Anastasiadis’e, devletin yetkili makamlarının “menşe ismi korumalı ürün olarak” hellimle ilgili mevzuatı derhal uygulamaları, aynı zamanda tüm hayvancıların derhal ekonomik olarak desteklenmesi önerisinde de bulundular.

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22/03/2022 15:33