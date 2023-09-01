Güney Kıbrıs’ta Batı Nil virüsü taşıyan bir vaka tespit edildi

Güney Kıbrıs’ta dün Batı Nil virüsü taşıyan bir vaka tespit edildiği haber verildi.

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01/09/2023

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Güney Kıbrıs’ta Batı Nil virüsü taşıyan bir vaka tespit edildi

Güney Kıbrıs’ta dün Batı Nil virüsü taşıyan bir vaka tespit edildiği haber verildi.

“Kathimerini.com.cy” haber sitesinde yer alan haberde, vakanın, kan bağışı amacıyla verilen kan örneklerinin kontrol edilmesi sürecinde yapılan teşhis sonucunda tespit edildiği haber verildi.

Habere göre Güney Kıbrıs Sağlık Hizmetleri Müdürü Dr. Elizabeth Konstantinu, ANT1’deki “Mera Mesimeri” programında yaptığı açıklamada, bundan sonra yapılacak eylemlerin hasta kişinin son iki haftadır ziyaret ettiği ve kaldığı bölgelerde ilaçlama yapılması ve sivrisineklerle mücadele kampanyası başlatılması olduğunu ifade etti.

Önlemlerini nerede alacaklarını bilmek için hastanın seyrinin takibini yaptıklarını da dile getiren Konstantinu, Sağlık Bakanlığı'nın her yıl Güney Kıbrıs genelinde sivrisineklerle mücadeleyi kapsayan sıtma karşıtı bir program izlediğini belirtti.

Konstantinu, her yıl beş ay boyunca kan bağışı amacıyla aldıkları kan örneklerini Batı Nil Virüsü açısından kontrole tabi tuttuklarını da dile getirdi.

Hastaların yüzde 80’inin asemptomatik olduğunu da söyleyen Konstantinu, bunun hastalıkla enfekte olmuş kuşların hastalığı bulaştırdığı sivrisineklerin ısırıklarıyla yayılan bir hastalık olduğunu sözlerine ekledi.

01/09/2023 13:26
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TAGS: haber, kıbrıs
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