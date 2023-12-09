Güney Kıbrıs'ta batık kredilerle ilgili açık artırmaların yolunu açan iki yasa onaylandı

Güney Kıbrıs'ta Meclis, dünkü maraton toplantısında konut veya işyeri ipotek edilerek alınmış batık krediler meselesini çözmek maksatlı, Mali Komisere arabuluculuk yetkisi veren ve borçlular ile bankalar arasındaki anlaşmazlıkların yargı prosedürlerini (ipotekli malların açık artırma ile satışını) hızlandıran iki yasayı onayladı.

Politis, “DİSİ’nin Hükümete Arka Çıkmasıyla Yeni Yasal Çerçeve… Açık Artırma ve Mali Komiser Yasları DİSİ, DİKO ve DİPA’nın Oylarıyla Geçti” başlığıyla manşete çektiği haberinde yeni çerçevenin Mali Komisere daha çok arabuluculuk yetki verilmek suretiyle “haklarının daha çok korunacağı bir ağ” oluşturulurken borçlular ile bankalar arasındaki anlaşmaların çözümünü (ipotekli malların açık artırmada satışı) hızlandıracak yeni prosedürlerin hızlandırılmakta olduğunu yazdı.

Habere göre Rum Yönetimi Başkan Nikos Hristodulidis , oylama sonrasında yaptığı yazılı açıklamada, geçen yasalar ile batık kredilerin halli, zayıf borçluların korunması için alınan önlemler demetinin tamamlanmış olduğunu, bunun, ülkedeki bütçe istikrarı ve bankacılık perspektifi açısından bir dönüm noktası teşkil ettiğini belirtti.

Haravgi ise manşet haberine, “Hükümet ile DİSİ Toplu Açık Artırmalar İçin Yolu Geniş Açtı” başlığını attı ve 3 milyar euronun üzerindeki birincil konut kredilerinin, açık artırma yoluna girmekte olduğuna dikkat çekti.

Habere göre dünkü Melis toplantısında, kredi borçlarını satın alan şirketlerin elinde 2,7 milyar euro ve bankalarda da değeri 350 bin euroya kadar olan birincil konutların ipotek edildiği 350 milyon euroluk batık kredi bulunduğu bilgisi verildi.